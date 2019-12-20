Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Koçarlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

20.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:44
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ilçesinde yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli G.K'nin gözaltına alındığı operasyonda 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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