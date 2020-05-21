Aydın'da uyuşturucu operasyonunda iki kişiye tutuklama Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen N.D'nin Neşetiye Mahallesi'ndeki çiftliğine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Çayra" eşliğinde yapılan aramada 350 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 dijital terazi ve 3 tabanca ele geçirildi. Operasyonda N.D ile nikahsız yaşayan H.N.C de gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Kaynak: AA