Aydın'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
22.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:14

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 100 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Ü.Y, B.B, B.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Ü.Y. ile B.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.A. ve M.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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