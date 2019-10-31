Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

31.10.2019 15:30
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. A.K. ve A.B'nin gözaltına alındığı operasyonda 90 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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