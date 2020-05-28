Aydın'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Aydın'da bir çiçekçiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
28.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:54

Aydın'da bir çiçekçiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iş yeri sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiçekçi dükkanına operasyon düzenledi.

İş yerinde 150 gram esrar ele geçirildi. İş yeri sahibi B.T. gözaltına alındı. B.T'nin ikametinde yapılan aramada da 16 kök Hint keneviri bulundu.

B.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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