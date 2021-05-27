Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Aydın'ın Germencik, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın'ın Germencik, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ilçede şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 249 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 15 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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Son dakika haberleri: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
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