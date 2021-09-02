Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlenen operasyonda K.K. ile M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol