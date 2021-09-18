Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Tina"nın da destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede önlem aldı.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 10 şüpheli, emniyete götürüldü.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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