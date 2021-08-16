Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

Değirmendere Mahallesi'nde durdurulduktan sonra kimlik bilgileri sorgulanan V.N. adlı kişinin üzerinden 14 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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