Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.

Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, 12 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet İlkokulundaki akıllı tahtanın çalınması olayına ilişkin arandığı belirtildi.

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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