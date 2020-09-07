Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
07.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:30

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.Ç.'yi Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 125 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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