Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kontrollerde 48 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
09.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:25

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kontrollerde 48 gram kokain ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, otobüs terminalinde gerçekleştirilen kontroller sırasında şüphe üzerine F.A. ve S.A'nın çantasında arama yaptı. Aramada 48 gram kokain ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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