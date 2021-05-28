AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA
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AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AYDIN'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Şubat'ta Germencik, İncirliova ve Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. 3 ilçedeki teknik ve fiziki takip ile 11 şüphelinin adresleri tespit edildi. Ardından, dün sabah harekete geçen jandarma, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249.12 gram metamfetamin maddesi, 0.47 gram bonzai, 23 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız 1'i kuru sıkı 3 tabanca, 1 av tüfeği, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA
AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA
AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA
AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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