Aydın'da uyuşturucu operasyonu, narkotik ekipleri zehirletmedi
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu, narkotik ekipleri zehirletmedi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar ile uyuşturucu imalatında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu, narkotik ekipleri zehirletmedi
06.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:53

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda esrar ile uyuşturucu imalatında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

İlçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'nde İ.O. isimli şahsın uyuşturucu madde ürettiği ve satmak için müşteri aradığı yolunda ihbar alan polis ekipleri şahsı takibe aldı. Şahsın evinin yakınında bulunan bir yerde uyuşturucu yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirdiğini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Şahsın kenevir bitkilerini bakım yaptığı sırada düzenlenen operasyonda yetiştrilmiş kenevir bitkileri imha edildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 150 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.O. isimli şahısın sorgusunun devam ettiği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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