Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu - 3 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine İncirliova ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki H.İ.E, S.Ö. ve S.S.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA