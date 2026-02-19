Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: "18 sokak satıcısı yakalandı"

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: '18 sokak satıcısı yakalandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 sokak satıcısından 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 sokak satıcısından 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 7 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 sokak satıcısı (torbacı) yakalandı, 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 132 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 887 gram kubar esrar, 199 gram metamfetamin, 234 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı