Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

11.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:25
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda S.G, G.T, Ü.K, S.D, B.G, N.G, C.Y, İ.D, G.K, S.T'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 klima, 1 ısıtıcı ve 1 motosiklet, 11 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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