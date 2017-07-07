Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda boyları yaklaşık 4 metre 28 kök olan Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Nazili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atça Mahallesi'nde bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiğine dair ihbar aldı.



İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu bahçeye düzenlenen operasyonda boyları yaklaşık 4 metre olan 28 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.