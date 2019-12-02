Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iç çamaşırlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:32
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

'ın ilçesinde iç çamaşırlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki M.A ve O.A'nın üst araması yapıldı. Şüphelilerin iç çamaşırı içine gizlenmiş 186 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına şüpheliler, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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