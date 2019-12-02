Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iç çamaşırlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iç çamaşırlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki M.A ve O.A'nın üst araması yapıldı. Şüphelilerin iç çamaşırı içine gizlenmiş 186 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına şüpheliler, sevk edildiği adliyede "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.