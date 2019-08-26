Aydın'da uyuşturucu operasyonu
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.B, Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarı'nda gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 17 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.