Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.08.2019 08:56
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.B, Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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