Aydın'da uyuşturucu operasyonu

21.08.2019 15:56

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde eylem planı" çerçevesinde Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 301 kök Hint keneviri ve 1 kilo 20 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA