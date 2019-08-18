Aydın'da uyuşturucu operasyonu

18.08.2019 17:24

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesinde F.K'ye ait bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda F.K gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ile 50 kilogram esrar değerinde 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA