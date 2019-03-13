Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ü.A. ile Ö.K. gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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