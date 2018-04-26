Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Ekipler, daha önce çökertilen bir uyuşturucu şebekesine bağlı çalıştıklarını tespit ettikleri H.T ve F.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.