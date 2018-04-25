Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a uyuşturucu getiren şebekeyle işbirliği içerisinde olduğu tespit edilen 2 şüphelinin Germencik ilçesinde olduğu yönünde ihbar aldı.
Çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıların adresine yaptığı operasyonda Y.G ve F.S'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Aynı operasyon kapsamında farklı tarihlerde 8 kişi tutuklanmış, adreslerdeki aramalarda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilmişti.