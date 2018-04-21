Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
Aydın'da düzenlenen operasyonda, 180 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aydın'da düzenlenen operasyonda, 180 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'dan Aydın'a uyuşturucu getirdiği tespit edilen K.T'nin kaldığı otele operasyon düzenledi.
Operasyonda K.T. gözaltına alındı.
Yapılan aramada, K.T'nin kaldığı odada 180 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.