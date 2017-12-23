Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polisin operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ercan Ş.'nin Umurlu Mahallesi'ndeki ikametine operasyon yaptı.
Yapılan aramada 15 gram metamfetamin ile uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.