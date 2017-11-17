Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'nde bir süredir takip ettikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda E.İ ve S.İ gözaltına alındı, satışa hazır 20 gram metamfetamin ele geçirildi.



Ekipler, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu madde satışında müşteri bulunmasında aracı olan E.B'yi de yakaladı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.