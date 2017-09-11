Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 7 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 230 gram esrar ile ve 530 gram metamfetamin ele geçirildi.



İşlemleri tamamlanan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer 6 kişinin işlemleri sürüyor.