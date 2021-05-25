Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde N.Ü.'ye ait ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, eski tarihlere ait sikkeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde N.Ü.'ye ait ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, eski tarihlere ait sikkeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osman Yozgatlı Mahallesinde şüpheli N.Ü.'ye ait ev ve kahvehanesine operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği kahvehanenin değişik yerlerine saklanmış 165 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir adet hassas terazi, iki adet ruhsatsız tabanca, 43 adet dolu fişek, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 22 adet eski tarihlere ait sikke ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen N.Ü. gerekli işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan N.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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