Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Mart - 04 Nisan tarihlerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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