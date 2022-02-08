Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

AA, Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Aydın'da, son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 65 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 65 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 31 Ocak-7 Şubat tarihlerinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 81 gram esrar, 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerden 61'i jandarma ve emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, Güncel, Haber

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