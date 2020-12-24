Aydın'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Nazilli-Kuyucak kara yolunda takibe alınan motosikletli A.E ve İ.K, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 68 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun