Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
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Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 12-18 Nisan 2021 tarihleri arasında 76 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından bu zaman diliminde 918,32 gram esrar, 37,49 gram metamfetamin, 3,33 gram sentetik kannabinoid, 393 adet sentetik ecza, 3 gram kubar esrar, 5 gram eroin ve 2 gram kokain ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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