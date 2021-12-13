Aydın'da uyuşturucu ile mücadele hız kesmiyor

AYDIN (İHA) - Aydın'da güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Güvenlik Güçleri tarafından 06 Aralık 2021-12 Aralık 2021 tarihleri arasında 64 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 68 şüpheli hakkında işlem yapılırken ve 2 şüpheli ise tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 171,34 gram Kubar Esrar, 27,62 gram Metamfetamin, 228 adet sentetik ecza, 43,77 gram eroin ve 3 adet sentetik hap ele geçirildi. - AYDIN

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