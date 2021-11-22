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Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 15 Kasım 2021-22 Kasım 2021 tarihleri arasında 73 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı. Bu zaman diliminde 1242,91 gram Kubar Esrar, 19,49 gram Metamfetamin, 2,90 gram Sentetik Kannabinoid, 99 adet sentetik ecza ele geçirildi. - AYDIN

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