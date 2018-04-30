Aydın'da Gece Yarısı Utandıran Görüntüler! Bir Grup Genç İntiharı İzlemek İçin Toplandı
Aydın'da gece yarısı intihar izlemek için toplanan gençler, macera yaşayabilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi. "Atlamayacaksa yatalım" diye konuşan gençleri, polis ikaz etti.
Aydın'da gece yarısı bir grup genç intiharı izleyebilmek için toplandı. Adeta insanlık dramının yaşandığı olayda polis ve sağlık ekipleri şahsı intihardan vazgeçirmek için itfaiye ekipleri ise olası intiharda can kurtarmak için nöbet tutarken, bir grup genç de şahsın yukarıdan aşağıya atlayışını görebilmek için çatıdaki şahsın bir an önce atlamasını istedi.
İNTİHARINI İZLEMEK İÇİN TOPLANDILAR
Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde bunalıma girip Atatürk Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediye Binası'nın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Olayı internet sitelerinin son dakika haberinden duyan bir grup genç, şahsın 7 katlı binanın çatısından aşağıya atlayışını izleyebilmek için meydanda toplandı. Polis ve sağlık görevlilerini ilk etapta yanına yaklaştırmayan çatıdaki şahsı ikna çabaları sürerken, intiharı izleyebilmek için toplanan gençler eğlenceli bir gösteri varmışçasına olayı izledi.
"ATLAYACAKSA ATLASIN"
Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında şahsın 7. kattan atlayışını izlemek için toplandıklarını belirten gençler, şahıs atlamayınca gece yarsında toplanma amacına ulaşamadıklarını söylediler. Bunu olay yerinde haber çalışması yapan kameralara da açık açık söyleyen gençler "Delinin biri atlıyor diye okuduk duyduk geldik. Atlasın diye bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Atacağım demiş atmamış halen. Atlayacaksa atlasın" diye konuştular.
"ATLAMAYACAKSA GİDELİM YATALIM"
Zaman zaman yanlarında getirdikleri topla da oynayan gençler, intihar girişiminde bulunan şahsın bir an önce atlamasını beklediklerini ve atlayış görüntüsünü canlı canlı izleyebilmek için gece yarsında beklediklerini belirterek "Bir saattir beklemekten sıkıldık. Artık atlayacaksa atlasın. Atlamayacaksa gidelim yatalım" diye konuşmaları herkesi şaşırttı.
GENÇLER POLİS TARAFINDAN İKAZ EDİLDİ
Bir yanda da intihar girişiminde bulunan şahsın yakınlarının bulunduğu alanda gençlerin herkesi şaşırtan tavırları, bağıra bağıra kameralara 'Bir an önce atlasın' diye konuşmaları üzerine gençler polis tarafından ikaz edildi. Çatıdaki şahsın ikna edilmesi üzerine gece yarsı toplanan kalabalık saat 02: 00 sıralarında dağıldı.
İKNA EDİLDİ, ÇATIDAN İNDİRİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ekonomik, ailevi ve değişik sorunları dolayısıyla intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası F.Ö. ikna edilerek Büyükşehir Belediyesi'nin çatısından indirilip hastaneye götürüldü.
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NASIL MERHAMETSİZ İNSANLAR YETİŞİYOR ANNE BABALARA SESLENİYORUM ÇOCUKLARINIZA MERHAMETİ ÖĞRETİN BENIM GÖRÜŞÜM AİLEDE BİTİYOR HERSEY BOYLE COCUKLARIM OLACAGINA ALLAH BANA NASIP ETMESIN COCUK SAHIBI OLMAYA YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ ÇOCUKLARA BİZDE GENÇ OLDUK KARAKTERSİZLERCevap Yaz Yayından Kaldır
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gençliğimizin eğlence anlayışına bak. Gecenin köründe zıbarıp yatmayıp, yada oturup dersine çalışmayıp, sağa sola salça oluyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sizde bunalıma girip boyle birşey yaparsınız ve insanlar da sizin için bunu yapar. Bu hayatta ders aldığım tek şey yaşattığını yaşamadan ölmüyorsun.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu haberin videosu sosyal medyaya veya youtube gibi yerlere düştüğünde , bu insanlık dışı sesleri çıkaran şahıslar için yapılacak yorumlarda adrenalin ve malum diğer hormonların tavan yapacağını umuyorum.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu günler iyi günler duygusuz saygısız bencil nesil geliyor.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır