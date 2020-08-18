Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor
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Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor

- Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor Hobi olarak başladı geçim kaynağı haline geldi Aydın'da 42 yıllık esnaf Salih Şimşek hobi olarak ürettiği ev ve gemi maketleri rağbet görünce siparişlere yetişemez oldu.

18.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:47

- Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor

Hobi olarak başladı geçim kaynağı haline geldi

AYDIN - Aydın'da 42 yıllık esnaf Salih Şimşek hobi olarak ürettiği ev ve gemi maketleri rağbet görünce siparişlere yetişemez oldu. Türkiye'nin dört bir yanına maketleri gönderen Şimşek aile ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu ile birlikte reklam ajansı işleten evli ve iki çocuk babası Salih Şimşek hobi olarak ahşaptan yaptığı ev ve gemi maketleri ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli meslek dallarından siparişler alan Şimşek el emeği ile ürettiği maketleri Türkiye'nin dört bir yanına göndererek satış yapmaya başladı. Aile ekonomisine ciddi katkı sağlayan 59 yaşındaki Şimşek gününün büyük bir bölümünü maketlerine ayırıyor.

Maketçiliğe hobi olarak başladığını ve istek üzerine farklı maketler yaptığını kaydeden Şimşek, "Hobi olarak başladığım iş vatandaşların ilgisini çekince geçim kaynağı haline geldi. Boş zamanlarımda ev, rezidans, yat, gemi ve çocukların isteklerine göre çeşitli maketler yapıyorum. Bir maketi 3 ila 5 gün arasında bitiriyorum. Bu biraz da yapılan makete göre değişiyor. Bazı maketler ince işçilik isteyebiliyor. O zaman süre uzayabiliyor. Işıklı yada ışıksız da olabiliyor" dedi.

Fiyatlar makete göre değişiyor

Maket fiyatlarının yaptığı işe göre çeşitlilik gösterdiğini belirten Şimşek, "350 liradan başlayıp bin 500, 2 bin liraya kadar çeşitlilik gösteriyor. Normal yat tekneleri biraz daha pahalı. Sevgililer Günü'nde sevgililere özel üzerinde çiftlerin fotoğraflarının olduğu gemiler yaptık. Özellikle taraftar gemisi isteyen çok oluyor. Siparişe göre istenilen her türlü gemiyi yapıyoruz. Müteahhitler de maketlere ilgi gösteriyor. Trabzon'da yayla evi olan bir müşterimiz evinin fotoğrafını göndererek evin maketini yaptırdı. İzmir'den de yine bir müteahhit bir müşterimiz binanın maketini istedi onu hazırlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Gençler bu işe ilgi göstermeli"

Aydınlı gençlere maket yapımını öğrenmeleri konusunda çağrıda bulunan Şimşek, "Yanımızda çalışan elemanlarımız bu işi merak ederek öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun haricinde bir avukat bir ağabeyimiz var. Kendisi işlerinden arta kalan boş zamanlarını burada değerlendiriyor. O genelde tekne maketleri yapıyor. Koronavirüs bizim için bir fırsat oldu ve kendisine işin inceliklerini öğretme fırsatımız oldu. Emekli olduğunda bu işi yapacağını söylüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Ben özellikle gençlerin bu işe ilgi göstermesini istiyorum. Boşa geçen zamanlar geriye gelmez" ifadelerini kullanarak gençlerin zamanlarını değerlendirmelerini istedi.

Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor

Kaynak: İHA

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