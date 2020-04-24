Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor -Bölgedeki atlar sabana koşuldu Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken,...

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor

-Bölgedeki atlar sabana koşuldu

AYDIN - Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken, köylerde yaşayanlar ise üretim seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Aydın dağları zor şartlarda da olsa ilmek ilmek işlenirken, yerleşim yerlerindeki sessizliğin aksine Aydın dağları şenlendi. Tarım makinelerinin işlemediği sarp arazileri sabana koştukları atlarla işleyen çiftçiler zor da olsa üretmekten mutlu olduklarını söylediler.

Sokağa çıkma yasağından tarım ile uğraşanların muaf tutulması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından üretim seferberliği yapılmasının ardından Aydın'ın incir üreten verimli dağlarına son yılların en güzel ve en titiz imarı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda diğer işleri dolayısıyla arazisine ve incir ağaçlarına yeterince ilgi gösterip bakamayan çiftçiler bile bu yıl yapacak başka bir işi olmayınca gece gündüz tarım işi ile uğraşmaya başladılar.

Tüm dünyada görülen Korona virüs salgını dolayısıyla Aydın ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yerleşim birimlerinde sessizliğe neden olurken tarla ve bahçeleri adeta şenlendirdi. Adeta üretim seferberliği başlatan Aydınlı çiftçiler, Aydın dağlarını ilmek ilmek işlemeye başladı. Günün ağarmasıyla mesaiye başlayan çiftçiler akşam karanlığına kadar bahçelerde ekim dikim işleri uğraşıp incir ve zeytin ağaçlarının bakımını yapıyor.

Engebeli olması nedeniyle asırlar öncesinde olduğu gibi arazileri atlarla işlemek zorunda olan çiftçiler, zor olsa da çalışmak zorunda olduklarını belirten çiftçiler, bu dönemde insanlık için üretim yaptıklarını söylediler.

Kaynak: İHA