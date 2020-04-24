Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Haber

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor -Bölgedeki atlar sabana koşuldu Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken,...

24.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:30
Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Şehirdekiler evde kalıyor, köylüler üretim için tarla ve bahçelere akın ediyor

-Bölgedeki atlar sabana koşuldu

AYDIN - Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirde yaşayanlar sağlık için evde kalırken, köylerde yaşayanlar ise üretim seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Aydın dağları zor şartlarda da olsa ilmek ilmek işlenirken, yerleşim yerlerindeki sessizliğin aksine Aydın dağları şenlendi. Tarım makinelerinin işlemediği sarp arazileri sabana koştukları atlarla işleyen çiftçiler zor da olsa üretmekten mutlu olduklarını söylediler.

Sokağa çıkma yasağından tarım ile uğraşanların muaf tutulması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından üretim seferberliği yapılmasının ardından Aydın'ın incir üreten verimli dağlarına son yılların en güzel ve en titiz imarı yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda diğer işleri dolayısıyla arazisine ve incir ağaçlarına yeterince ilgi gösterip bakamayan çiftçiler bile bu yıl yapacak başka bir işi olmayınca gece gündüz tarım işi ile uğraşmaya başladılar.

Tüm dünyada görülen Korona virüs salgını dolayısıyla Aydın ile birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yerleşim birimlerinde sessizliğe neden olurken tarla ve bahçeleri adeta şenlendirdi. Adeta üretim seferberliği başlatan Aydınlı çiftçiler, Aydın dağlarını ilmek ilmek işlemeye başladı. Günün ağarmasıyla mesaiye başlayan çiftçiler akşam karanlığına kadar bahçelerde ekim dikim işleri uğraşıp incir ve zeytin ağaçlarının bakımını yapıyor.

Engebeli olması nedeniyle asırlar öncesinde olduğu gibi arazileri atlarla işlemek zorunda olan çiftçiler, zor olsa da çalışmak zorunda olduklarını belirten çiftçiler, bu dönemde insanlık için üretim yaptıklarını söylediler.

Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı Haber
Acı olay konserde ortaya çıktı! Özkan Uğur ikinci kez kansere yakalandı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Haber
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Aracının başına gelenleri merak eden vatandaş, bu görüntüye ulaştı Haber
Aracının başına gelenleri merak eden vatandaş, bu görüntüye ulaştı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Aslı Enver Deniz Seki
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Aydın'da üretim seferberliği...Atları ile tarlalara akın eden köylüler böyle çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 13:51:24. #1.14#
title