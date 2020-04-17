Aydın'da üretilen 380 yüz koruyucu siperlik emniyete teslim edildi Aydın'da milli eğitim müdürlüğünce üretilen 380 yüz koruyucu siperlik emniyet müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'da milli eğitim müdürlüğünce üretilen 380 yüz koruyucu siperlik emniyet müdürlüğüne teslim edildi.

Efeler Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezince 3D yazıcılar aracılığıyla gönüllü personel tarafından yüz koruyucu siperlik yapıldığı belirtildi.

Yapılan 380 siperliğin Efeler, Söke ve Nazilli ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efeler Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, gönüllü personelin gece gündüz çalışarak üretim kapasitesini artırmak için yoğun çaba harcadığını kaydetti.

Kaynak: AA