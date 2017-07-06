Aydın'da Ünlü Markaların Avukatları ile Esnaf Arasında Gerginlik

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bazı ünlü tekstil markalarının taklit ürünlerini satan esnaf ile bu markaları toplatıp ceza kesilmesini sağlayan avukatlar arasında gerginlik yaşandı.



İlçede ünlü markalarının taklit ürünlerini satan 8 iş yerindeki ürünleri polis nezaretinde toplatan avukatlarla iş yeri sahipleri arasında gerginlik çıktı.



Çevredeki esnafın da katılmasıyla büyüyen gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.



Polis ekipleri avukatları olay yerinden uzaklaştırırken, Kaya Şavkay Meydanı'nı trafiğe kapatan esnaf eylem yaptı.



Eylem sırasında yol isteyen bir taksici ve avukat sanılan bir esnaf da darbedilip, kadın polis memuruna sözlü saldırıda bulunuldu.



Olaylar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı.



Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu'nun iknası sonrası yol trafiğe açıldı.



Ceza kesilen iş yeri sahipleri ve esnaf temsilcileri olayın çözümü için Cumhuriyet Başsavcılığına görüşmeye gitti.



Gözaltına alınan kişilerin şikayetçi olmamasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.