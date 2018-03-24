Aydın'da "Uluslararası Öğrenci Çalıştayı" Yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "Uluslararası öğrenci çalıştayı" Aydın'da yapıldı.

Adnan Menderes Üniversitesinde yapılan çalıştay öncesi konuşan UDEF Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Armağan, federasyonun 15 yıllık bir öğrenci çalışmasının ürünü olduğunu belirtti.

Tüm öğrenci çalışmalarının 2013 yılında tek çatı altında birleştiğini aktaran Armağan, "49 şehirde 58 derneğimizle Türkiye'deki yaklaşık 120 bin öğrenciyle yakın temas içerisindeyiz. 72 ülkede partner gruplarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan ise üniversitenin birçok ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaptığını aktararak, "Bu öğrencilerimizin diğer öğrencilerimizden hiçbir farkı olmadığını, kendilerini evlerinde gibi hissettiklerine eminiz. Her türlü sıkıntılarında yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize. Elimizden geldiğince, üniversitemizin imkanlarını çok daha iyi yere getirerek, zorlayarak kendi evlatlarımıza yaptığımız gibi sorunları çözmeye çalışıyoruz. Onlar bizim misafirimizdir. Bir misafire nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranmaya çalışıyoruz. Kampüsümüzün renkleri onlar." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, UDEF'in yaptığı hizmetin çok hayırlı bir hizmet olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen öğrencilerin dertleriyle, sorunlarıyla ilgilenmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten iyi bir durumda değil. Bunu düzeltecek olan sizler ve bizleriz. Dünyanın geldiği bu noktada, çok daha iyi yarınlara doğru yürümesi lazım. Fakat insanlık alemi bir tıkanmanın, çaresizliğin içerisinde. Bizim çare üretmemiz lazım. Çözüm üretmemiz lazım. Yaratılış gayemizi bir kez daha anlamlandırmamız lazım. Irkçılık, kavmiyetçilik şeytandandır. Hepimiz aynıyız, hepimiz kardeşiz."