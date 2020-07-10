Aydın'da uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
10.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:23
Aydın'ın Germencik ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Selatin Mahallesi Servis yolu mevkisinde Güngör Yergök (40) idaresindeki 16 L 8779 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Güngör Yergök'ün olay yerine hayatını kaybettiği bildirildi.
Evli Yergök'ün bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA