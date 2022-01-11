Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı

Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gökyüzünü Renklendiriyoruz' isimli Uçurtma Şenliği, Binali Yıldırım Spor Sahası'nda düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gökyüzünü Renklendiriyoruz' isimli Uçurtma Şenliği, Binali Yıldırım Spor Sahası'nda düzenlendi.

Uçurtma Şenliğine; Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Prof. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. Reşat Kartal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü açılış konuşmasında, "Sizlerin güzelce tasarlanmış uçurtmalarını uçurduğu ve gökyüzünde inanılmaz bir renk cümbüşünün yaşandığı, bugünü bir şölen edasıyla kutluyoruz. Uçurtma uçurtmak, hayal kurmaktır, azmimizdir, hatıralarımızdır. Kanatları olmayan insanoğlunun göklere uzanabilmesidir. Düşerim korkusu gütmeden koşmaktır kırlarda, sabretmeyi bilmek. Anın tadını çıkarabilmektir. Uçurtma uçurmak çocukluğumuzdur" dedi.

Prof. Dr. Burçin Ölçücü'nün konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı step, hiphop, break dance, zumba gösterisi, yarışma oyunları, merenge dansı gerçekleşti.

Program en güzel tasarlanmış uçurtmanın seçilmesi ve kazanan uçurtmaların ödül töreni ile sona erdi. - AYDIN

Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı

Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı

Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title