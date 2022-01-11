Aydın'da uçurtma şenliği yapıldı

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Gökyüzünü Renklendiriyoruz' isimli Uçurtma Şenliği, Binali Yıldırım Spor Sahası'nda düzenlendi.

Uçurtma Şenliğine; Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Prof. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. Reşat Kartal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Burçin Ölçücü açılış konuşmasında, "Sizlerin güzelce tasarlanmış uçurtmalarını uçurduğu ve gökyüzünde inanılmaz bir renk cümbüşünün yaşandığı, bugünü bir şölen edasıyla kutluyoruz. Uçurtma uçurtmak, hayal kurmaktır, azmimizdir, hatıralarımızdır. Kanatları olmayan insanoğlunun göklere uzanabilmesidir. Düşerim korkusu gütmeden koşmaktır kırlarda, sabretmeyi bilmek. Anın tadını çıkarabilmektir. Uçurtma uçurmak çocukluğumuzdur" dedi.

Prof. Dr. Burçin Ölçücü'nün konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı step, hiphop, break dance, zumba gösterisi, yarışma oyunları, merenge dansı gerçekleşti.

Program en güzel tasarlanmış uçurtmanın seçilmesi ve kazanan uçurtmaların ödül töreni ile sona erdi. - AYDIN