Aydın'da Üç Ev Yandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 771 Sokak'ta Bünyamin Vaybin'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler bitişikteki Seher Bilgen ile Erkan Ayaydın'a ait müstakil evlere sıçradı.



Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından ekipler yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Söz konusu üç evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.