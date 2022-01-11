Aydın'da turşu bidonunda 11 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde turşu bidonuna saklanmış 11 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada içinde turşu çeşitleri bulunduğu görülen iki şeffaf bidonun içinde sıvı metamfetamin bulunduğu belirlendi.

Suya göre daha yoğun olan sıvı metamfetaminin toplam 11 kilogram olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.H.G, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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