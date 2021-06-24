Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
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Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi

Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Aydın'da düzenlendi.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Aydın'da düzenlendi.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Aydın, Denizli ve Muğla'nın içerisinde bulunduğu Aydın Bölge eğitimi Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirildi. Çoğunluğu beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, eski hakemler ve ayak tenisi tutkunları olmak üzere 3 ilden yaklaşık 70 kişi katılım sağladı. Katılımcılara eğitimleri Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından görevlendirilen eğitimciler tarafından verildi.

Ayak Tenisi branşını sevilen ve yapılan bir branş haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Türkiye Ayak Federasyonu Aydın Bölge Temsilcisi Ercan Aydın, "Ayak tenisi Federasyonu ülkemizde bu yıl Mart ayında kurulan yeni bir federasyon. Ayak Tenisi Spor Bakanlığı'na bağlanmaya ve gelişmeye çalışan bir branş dalı. Bugün burada Ayak Tenisi Federasyonu Aydın Bölge Eğitimi'ni yapıyoruz. Aydın, Denizli ve Muğla illerinden yaklaşık 70 katılımcımız burada eğitim alıyorlar. Ağırlıklı olarak beden eğitimi öğretmenleri, eski hakemler ve futbol antrenörlerinin katıldığı bir eğitim. İstanbul'da bulunan Türkiye Ayak Federasyonu Genel Merkezi'nden eğitimci hocalar geldi ve eğitimleri onlar veriyorlar. Bu eğitimler Türkiye'de 19 bölgede yapılacak. Aydın bunlardan 16'ncısı. İzmir, Manisa ve Muğla bölgelerinde de bu eğitim verilerek eğitimler tamamlanacak. Türkiye genelinde bin 500-2 bin katılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda katılımcı sayımız bin 300'e ulaşmış durumda. Ayak Tenisi branşını okul sporlarına ve gelişmekte olan spor branşları arasına sokup, yerel ve bölgesel ligler oluşturup, sevilen ve yapılan bir branş haline getirmek istiyoruz" dedi.

Gün boyu süren eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verildi. - AYDIN

Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi
Aydın'da Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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