Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
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Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı
09.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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