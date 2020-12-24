Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı

24.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:30
Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salı içerisinde yabancı uyrukluların olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 72 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Özlem Zengin Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Merve Dizdar Furkan Palalı
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Arda Turan Mustafa Er Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 20:30:35. #1.15#
title