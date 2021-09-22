Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 4 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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